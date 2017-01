TAG Heuer prepara otro smartwatch para el mes de mayo

El sector smartwatch no pasa por un buen momento, eso es evidente cuando revisamos las cifras de ventas, pero sigue representando una buena oportunidad para firmas de lujo como TAG Heuer, ya que sus modelos no van dirigidos al mercado de consumo general y por tanto no necesitan colocar cientos de miles de unidades para conseguir un buen resultado.

Esto podemos verlo claramente en los resultados que han conseguido con su primer smartwatch, un modelo que a pesar de tener un precio de 1.500 dólares ha logrado colocar 56.000 unidades. El dato viene directamente del CEO de TAG Heuer así que es fiable.

Dicho ejecutivo también ha confirmado que tienen pensado lanzar otro smartwatch el próximo mes de mayo, y aunque no ha dado detalles sobre el diseño ni sobre las especificaciones de hardware imaginamos que repetirá la fórmula del Connected Watch.

Con esto queremos decir que debería mantener un acabado de primer nivel con materiales de alta calidad, así como la plataforma Android Wear y quizá hasta el SoC Intel. Obviamente el precio también será elevado, y no podemos descartar que acabe siendo más caro que su primer smartwatch.

De momento lo único seguro a nivel de prestaciones es que tendrá GPS, pantalla mejorada, mejor recepción y ofrecerá una mayor autonomía gracias al incremento de tamaño de la batería.

No deja de ser curioso que gigantes como Lenovo decidan alejarse del sector smartwatch y otros que en principio “no pintan nada” en él, como TAG Heuer, lancen un dispositivo, tengan un éxito considerable y decidan repetir.

Más información: GSMArena.