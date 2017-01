El último juego de Nintendo para Wii U será el nuevo Zelda

Nintendo finalizará el desarrollo de juegos para Wii U con el lanzamiento del Legend of Zelda: Breath of the Wild, según ha confirmado a Polygon el presidente de Nintendo America, Reggie Fils-Aime.

Wii U está más muerta que viva desde hace meses. Todos lo sabemos y Nintendo también. “No existe ningún desarrollo planificado para la consola después de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En este sentido, nos encontramos ante los últimos días de la vida de Wii U”, describió gráficamente el ejecutivo.

Reggie Fils-Aime explicó que los juegos para Wii U seguirán vendiéndose en el canal minorista y en el portal de Nintendo. También se mantendrá el servicio en línea y no se descarta la creación de algún juego de terceros, aunque viendo el desinterés de la propia Nintendo y con la Switch tan cercana, no creemos que sean demasiados.

La explicación es simple. La Wii U ha sido un completo desastre de ventas desde su lanzamiento hace cuatro años, pero se ha ido agudizando en los últimos trimestres. Las últimas cifras oficiales de Nintendo estimaban una previsiones de ventas de Wii U de solo 800.000 unidades para todo el año fiscal.

Un dato deprimente que ha obligado a Nintendo a recortar -de nuevo- los objetivos de ingresos y beneficios. Se calcula se han vendido 13,36 millones de Wii U, mientras que Wii vendió 101 millones de unidades. La compañía ya anunció planes para abandonar la distribución de la consola y la idea es pasar página cuanto antes.

Al menos, Legend of Zelda: Breath of the Wild es un buen “regalo” de despedida porque el título será la estrella absoluta en el lanzamiento de la nueva consola, Switch.