Core 2 Quad Q6600, así rinde en juegos diez años después

El Core 2 Quad Q6600 es uno de los mejores procesadores que ha lanzado Intel en toda su historia. Cuando llegó al mercado tenía un precio muy elevado, tanto que si no recuerdo mal rondaba los 850 dólares, aunque se fue reduciendo gradualmente con bastante rapidez hasta convertirse en uno de los procesadores de cuatro núcleos con mejor relación calidad-precio de la historia.

Como sabéis a nivel personal lo recomiendo como actualización económica para aquellos usuarios que apenas tienen unos euros para dar una segunda vida a sus equipos y la razón es muy sencilla, a pesar de tener una década encima sigue ofreciendo un buen rendimiento, incluso en juegos.

¿No te lo crees? Pues no te preocupes, TechSpot ha publicado un interesante artículo donde ponen a prueba el rendimiento de este “abuelo” y lo comparan con el que ofrecen un Core i5 2500K, un Core i7 6700K, un Core i3 6100 y un Pentium G3470.

Echando un ojo a los resultados lo primero que debemos sacar en claro es que añadir una tarjeta gráfica más potente no mejora el rendimiento y el motivo es simple, cuello de botella. Con la GTX 1060 el Core 2 Quad 6600 presenta un cuello de botella enorme y no es capaz de aprovecharla, así que montar una GTX 1070 no tiene sentido alguno.

Todos los juegos están configurados en 1080p y calidad ultra, lo que implica un alto nivel de exigencia incluso para un equipo actual de gama media. Si ponemos eso en relación con los resultados que consigue el Core 2 Quad Q6600 podemos sacar en claro que aguanta muy bien el tipo.

Las medias de fotogramas que consigue cuando se eleva su frecuencia a 3,1 GHz superan los 30 FPS en la mayoría de los casos, pero la tasa mínima afecta negativamente a la experiencia de juego y resulta molesto, sobre todo en Battlefield 1.

Sin embargo reduciendo los ajustes gráficos a calidades medias es posible disfrutar de casi todos los juegos actuales en unas condiciones aceptables, siempre que acompañemos una tarjeta gráfica aceptable y 8 GB de RAM.

Os recuerdo que el máximo recomendable para este procesador es una RX 460-GTX 1050.

Más información: TechSpot.