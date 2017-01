Ubisoft ha publicado los requisitos mínimos y recomendados de For Honor para PC, un juego muy esperado que sin embargo no parece que vaya a venir demasiado optimizado.

Decimos esto porque cumpliendo el mínimo sólo podremos mover el juego en 720p y calidad baja, al menos en teoría.

Como siempre echamos un vistazo y luego comentamos.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i3 550 o Phenom II X4 955.

4 GB de RAM.

GeForce GTX 660/GTX 750 TI/GTX 950/GTX 1050 | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460 con 2 GB de VRAM.

Con esto podríamos mover el jugo en 720p y todo en bajo.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470.

Con esta configuración podríamos mover el juego en 1080p con calidad alta y 60 FPS fijos.

Lo primero que me llama la atención es la enorme cantidad de tarjetas gráficas con rendimientos dispares que ha metido Ubisoft en el mismo saco, ya que una GTX 970-GTX 1060 es mucho más potente que una GTX 760, al igual que ocurre con una RX 470 y una RX 380.

En los requisitos mínimos se repite la historia, ya que las RX 460 y GTX 1050 son bastante más potentes que las GTX 750 TI.

Si tomamos como base las soluciones menos potentes vemos que los requisitos no son nada exagerados, pero me queda una duda que me encantaría preguntar a Ubisoft directamente, sí un PC con una GTX 1050 y va a mover este juego en 720p y calidad mínima, ¿cómo lo va a mover entonces una Xbox One que tiene una GPU que rinde casi la mitad que aquella?

La respuesta está, una vez más, en la optimización, que estará especialmente cuidada en consolas y no tanto en compatibles.

Más información: WCCFTech.