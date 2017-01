La nueva película de Star Wars ya tiene título: “The Last Jedi”

Es oficial desde hace solo unos minutos; “The Last Jedi” será el título del episodio VIII de la popular franquicia. La película, dirigida por Rian Johnson, se estrenará el próximo 15 de diciembre de 2017.

Aunque, de momento, el secretismo sobre el proyecto es total sí ha trascendido que el director del episodio anterior, J.J. Abrams pasará a ser productor ejecutivo del proyecto junto a Tom Karnowsli. The Last Jedi será la tercera película de la saga tras la retirada de George Lucas que, no obstante, colabora con el proyecto en calidad de consultor. Este es el primer póster oficial de la película:

No hay detalles sobre el argumento, pero sí la confirmación de que veremos a casi todos los actores del episodio anterior as