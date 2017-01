Filtrada una gran cantidad de información sobre Xbox Scorpio

Un archivo PDF que contiene bastante información sobre Xbox Scorpio se ha filtrado y ha empezado a correr como la pólvora por Internet.

Gracias a esa filtración hemos podido conocer muchas cosas sobre la consola de nueva generación que está preparando Microsoft, y que como os contamos en esta noticia ya cuenta con prototipos totalmente funcionales.

Adiós eSRAM, aunque no para los desarrolladores

Lo primero que podemos confirmar es que Xbox Scorpio no hará uso de la memoria eSRAM, un componente que está presente en Xbox One y Xbox One S y que como sabemos ayuda a mejorar el rendimiento de la consola a nivel de GPU.

Dicha memoria permite conseguir un mayor ancho de banda, por lo que su uso es algo imprescindible para paliar la baja frecuencia de trabajo que tiene la memoria DDR3 unificada que está integrada en la consola.

Dado que Microsoft no permitirá el desarrollo de juegos exclusivos para Xbox Scorpio los desarrolladores tendrán que seguir trabajando con la eSRAM que tiene la actual generación.

Una potencia de 6 TFLOPs y resolución 4K, pero opcional

Una de las grandes mejoras que introducirá Xbox Scorpio estará en la GPU, aunque a diferencia de lo que habíamos visto en informaciones anteriores ahora todo apunta a que la consola utilizará una solución personalizada basada en Polaris y no en Vega.

Su potencia sería más que suficiente para ofrecer juegos en 4K nativo, siempre que esté bien respaldada a nivel de CPU y RAM, aunque Microsoft no obligará a los desarrolladores a lanzar juegos con una resolución concreta, de manera que serán éstos los que decidirán cómo quieren aprovechar el rendimiento de Xbox Scorpio.

Con respecto a la CPU y a la memoria RAM se ha hablado mucho del uso de un procesador de ocho núcleos basado en la arquitectura ZEN, lo que supondría una mejora muy grande frente a la solución actual basada en Jaguar que utilizan Xbox One y Xbox One S, mientras que la memoria RAM debería ser superior a los 8 GB que montan ambas consolas.

Como ocurre con la generación actual la memoria estará unificada, de manera que el total disponible se repartirá entre memoria gráfica y memoria de sistema.

Nuevas técnicas para consumir menos recursos

Finalmente esa nueva información filtrada también recoge referencias al uso de nuevas técnicas que permitirían mejorar la calidad de imagen reduciendo el consumo de recursos del sistema, entre las que se citan por ejemplo la compresión de color delta y otras de reescalado que podrían aplicar también a los efectos gráficos.

Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero está claro que Xbox Scorpio supondrá un salto generacional más grande que PS4 Pro.

Más información: TweakTown.