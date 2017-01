Análisis de Resident Evil 7 para PC, un regreso a lo grande

Total







9 Calidad gráfica

Sonido

Jugabilidad

HIstoria

Calidad-precio

Lo prometido es deuda, tras unos días intensos por fin hemos podido terminar nuestro análisis de Resident Evil 7 para PC, uno de los juegos más esperados del año y también uno de los que más dudas había generado.

Cuando vi por primera vez el enorme giro que había decidido dar Capcom a la franquicia no quedé nada satisfecho, aunque decidí esperar a probar el juego antes de lanzar una opinión sin tener una auténtica base, y hoy puedo decir que me alegro de haber sido tan precavido.

He tenido ocasión de jugar a todos los Resident Evil que forman el hilo original de la franquicia desde que la primera entrega debutó en 1996, incluido el Code Veronica en Dreamcast, y puedo decir que soy un gran fan de la franquicia.

Esto me da un bagaje más que suficiente para poder comparar y recordar de cabeza las claves que introdujeron todos esos juegos, pero también me permite entender de sobra el porqué de ese cambio radical que marca Resident Evil 7.

Con Resident Evil 6 Capcom dio un salto muy grande frente a las entregas anteriores, extendiendo el combate contra el bioterrorismo a nivel internacional y llevándonos a una lucha sin cuartel a lo largo y ancho del globo, una decisión que obviamente no dejaba espacio a nada “más grande”.

Tras dicha entrega no tenía sentido seguir por ese camino y “estirar más el chicle”, así que Capcom ha optado por volver a las raíces de la franquicia pero de una forma original, distinta, y apostando por la idea de que menos puede ser más.

Equipo de pruebas, ajustes y rendimiento

Hemos probado el juego sobre un equipo que actualmente se puede considerar como de gama media-alta, integrado por los siguientes componentes:

Procesador Core i5 4690K a 4,2 GHz.

16 GB de DDR3 a 2.133 MHz.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GTX 970 Windforce 3X con 4 GB de GDDR5.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

HDD Seagate de 2 TB con 8 GB de NAND Flash como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Controladores de NVIDIA actualizados a la última versión disponible.

El juego ha sido instalado en la unidad HDD Seagate para probar los tiempos de carga y la experiencia ha sido muy buena. Las esperas son mínimas por lo que no sufrimos interrupciones que puedan acabar siendo molestas.

Por lo que respecta a la configuración hemos utilizado resolución 1080p con escala “1” y los todos los ajustes al máximo salvo la calidad de las sombras, que dejamos configurada en alto por el enorme impacto que tuvo en el rendimiento desde el inicio del juego.

También activamos las opciones de oclusión ambiental HBAO+ y el filtrado FXAA-TAA. Ésta combinación ofrece la mejor relación calidad de imagen-rendimiento.

A nivel técnico Capcom ha hecho un excelente trabajo en Resident Evil 7. Todos los escenarios están recreados con un gran nivel de realismo y parece que realmente nos encontramos en el interior de la mansión abandonada de los Baker.

La calidad de texturas es muy buena y salvando casos muy concretos rayan a un excelente nivel. Lo mismo ocurre con las sombras, los efectos de luz y el modelado de los personajes, que muestran un acabado sobresaliente.

Sin embargo debemos tener claro que el motor utilizado, el nuevo RE Engine, está pensado para brillar sobre todo en escenarios interiores y de tamaño pequeño, por lo que cuando nos encontramos en localizaciones exteriores la calidad global decae un poco.

No es grave y de hecho soy consciente de que no se puede tener todo, y menos aún teniendo en cuenta que hablamos de un juego que ha tenido que ser desarrollado con las limitaciones que imponen PS4 y Xbox One.

Por lo que respecta al rendimiento cero problemas. Con esa configuración he disfrutado de 60 fotogramas por segundo fijos en todo momento, y además no he experimentado problemas gráficos de ningún tipo.

Saltando al nivel sonoro de nuevo un sobresaliente para Capcom. Los efectos y el sonido ambiental te sumergen de lleno en la acción y contribuyen a generar una atmósfera tan única como terrorífica, capaz de mantenerte tenso en todo momento.

No podemos cerrar este apartado sin hablar del doblaje al castellano. Tengo sensaciones enfrentadas porque hay actores que han hecho un buen trabajo y otros que no han estado a la altura, pero en general el resultado es bueno y siempre es de agradecer que un desarrollador se moleste en doblar a nuestro idioma.

Jugabilidad e historia

Con Resident Evil 7 damos el salto a una cámara en primera persona, un cambio drástico frente a la tradicional perspectiva en tercera persona que ha utilizado la franquicia desde sus orígenes, pero además tenemos un argumento y unos personajes que parecen romper totalmente con el espíritu de la saga.

Sin embargo cuando empezamos a jugar y profundizamos en la historia nos damos cuenta de que estamos muy equivocados, y de que en realidad el juego no sólo conserva toda la esencia de las primeras entregas, sino que además las adapta perfectamente para ofrecer una experiencia totalmente nueva.

La mansión y todas sus zonas son un guiño claro al Resident Evil original, al igual que muchos puzzles y las zonas de guardado con el clásico baúl para guardar objetos, pero también nos damos cuenta de que incluso la jugabilidad mantiene elementos comunes a pesar del cambio de perspectiva.

Todo esto nos hace ver, como dijimos, que efectivamente el espíritu de la saga sigue ahí, y según avanzamos descubrimos que además ha sido mejorado con elementos diversos.

Uno de los más interesantes es el uso de cintas VHS para contarnos todos los detalles de la historia de una manera diferente que es una idea excelente, ya que la vivimos a través de los ojos de cada personaje, pero además los sustos y las diferentes escenas de acción están muy bien planteadas y resueltas y “cada villano” tiene una personalidad única que aporta variedad al conjunto.

El sistema de control responde a la perfección y no es para nada complejo, por lo que el juego resulta accesible desde el primer minuto. Tampoco es un título especialmente difícil, al menos en el modo normal, ya que tenemos numerosos puntos de control y podemos salvar la partida las veces que queramos, aunque el riesgo de morir es real en algunas zonas si no reaccionamos adecuadamente y nos dejamos llevar.

Sobre la historia no profundizo porque quiero destripar nada, pero desde luego es interesante, está bien planteada y nos da una sorpresa enorme que cumple a la perfección con aquello de que nada es lo que parece.

¿Y su duración? Pues en modo normal y jugando con paciencia me ha llevado unas diez horas aproximadamente, lo que lo coloca en la línea de entregas anteriores.

Conclusiones

Resident Evil 7 es un ejemplo claro de que nunca debes juzgar un libro por su portada ni dejarte llevar por tus prejuicios.

Bajo es aparente ruptura se esconde un título fiel a todo lo que hizo grande a la franquicia, pero que a su vez consigue innovar de una manera efectiva y crear una atmósfera única acompañada de un argumento absorbente, que nos mantendrá enganchados hasta que descubramos la verdad detrás de los Baker, Ethan y Mia.

En mi humilde opinión es uno de los mejores juegos de la presente generación, tanto a nivel técnico como jugable. Imprescindible, tanto si eres fan de la franquicia como si no.