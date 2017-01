Google abre las puertas de la realidad virtual a los desarrolladores

La realidad virtual se ha convertido en una de las grandes apuesta a futuro de gigantes como Google, Facebook y HTC, aunque para su popularización no basta con promesas y con reducir el coste de los kits de visualización, también hay que ofrecer un buen ecosistema de aplicaciones, y en ese punto los desarrolladores son el pilar maestro.

Google es consciente de esa realidad y también de la escasez de aplicaciones y juegos que atraviesa actualmente el sector, un problema que ha decidido resolver de la manera más rápida, sencilla y eficaz, abriendo las puertas de la Google Play Store a todos los desarrolladores que quieran subir sus creaciones compatibles con realidad virtual.

Es una buena noticia, ya que pone fin a la limitación inicial que sólo permitía a unos pocos privilegiados subir sus aplicaciones compatibles con Daydream a la tienda oficial de aplicaciones de Google y permite que todos, incluidos los desarrolladores con menos recursos, puedan publicar sus aplicaciones y juegos sin tener que pasar por trabas innecesarias.

Sin embargo es importante dejar claro que esto no quiere decir que Google haya dado una libertad total y absoluta, ya que aunque todos los desarrolladores tienen acceso deberán cumplir con los requisitos mínimos que decida fijar el gigante de Mountain View, ya que de lo contrario sus aplicaciones no pasarán los filtros establecidos y no serán publicadas.

Entre los requisitos más importantes se encuentran aquellos que exigen un rendimiento aceptable, algo imprescindible para que la experiencia de realidad virtual sea óptima, y el evidente soporte de Daydream.

Para aquellos que quieran empezar a desarrollar aplicaciones o juegos y tengan dudas recordamos que Google ha publicado una lista completa de requisitos que podéis consultar a través de este enlace.

Más información: The Verge.