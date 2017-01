Nuevo tráiler de Prey, confirmada su fecha de lanzamiento

Bethesda Softworks ha publicado un nuevo tráiler de Prey, un juego que está siendo desarrollado por Arkane Studios, los mismos que se ocuparon de Dishonored 2, título que como sabemos llegó a PC con una falta enorme de optimización, aunque gracias a los parches ha quedado en un estado aceptable.

La propia Arkane Studios confirmó que esos problemas se debieron al uso del Void Engine, un motor gráfico personalizado que construyeron sobre la base del idTech 5 y al que no estaban acostumbrados.

Con respecto a Prey aseguraron que están cuidado al máximo el desarrollo, y que con él han optado por el CryEngine, un motor gráfico muy popular que conocen a la perfección y que gracias a eso tanto la versión de PC como sus homónimas para consolas vendrán perfectamente optimizadas. Esperamos que así sea.

Sobre el juego han vuelto a dejar claro que no se trata ni de un reinicio de la franquicia ni de una secuela, sino que estamos ante un juego nuevo que busca ofrecer al jugador una experiencia única de terror ambientado en el espacio con una narrativa elaborada, un desarrollo cuidado en primera persona y un pequeño toque de RPG.

Su lanzamiento ha sido confirmado para el cinco de mayo en PC, Xbox One y PS4, así como en Xbox One S y PS4 Pro, aunque todavía no conocemos los requisitos mínimos ni sabemos las mejoras que incluirá en esas dos últimas consolas.

Más información: TweakTown.