Samsung habla sobre el problema de la línea rosa en los Galaxy S7 Edge

El gigante surcoreano ha confirmado que dará una solución oficial al problema de la línea rosa en los Galaxy S7 Edge, un problema que ha sido reportado por un número creciente de usuarios y que tendrá cobertura a través de la garantía.

Antes de nada debemos aclarar que esta medida sólo afectará a aquellos terminales que además de estar en periodo de garantía no presenten ningún tipo de daño visible, es decir, que no hayan sufrido golpes o caídas, o que en caso de haberlas sufrido éstas no hayan dejado marcas en la pantalla.

Tampoco tendrán cobertura los terminales que presenten daños producidos por líquidos, a pesar de que el smartphone presume de ser resistente al agua.

Según ha indicado Samsung tiene constancia de que esa línea rosa, que podemos ver claramente en la imagen adjunta, aparece por golpes producidos por caídas y está formada por una franja de píxeles muertos que puede ir a más con el paso del tiempo.

Dado que han aceptado el problema y su cobertura en terminales que estén en garantía es evidente que hay algo más que el daño por caídas o líquidos, y que esa franja de píxeles muertos en color rosado también se puede producir por un fallo propio del terminal.

Lamentablemente Samsung no ha profundizado en esta cuestión y de momento el número de usuarios que sufre este problema tampoco es lo bastante grande como para alarmarse, así que no nos queda otra que esperar a ver cómo evoluciona esta cuestión.

Con todo es un tema espinoso ya que reabre la vieja polémica alrededor de los paneles OLED y su (para algunos) dudosa fiabilidad.

Más información: Neowin.