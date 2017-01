Xbox Scorpio no tendrá un procesador Jaguar de AMD, y quizá tampoco un ZEN

Hace poco os contamos que se produjo una gran filtración de información relacionada con Xbox Scorpio y sus especificaciones clave, aunque la misma también contenía detalles sobre las herramientas de desarrollo y funciones avanzadas.

No hemos tenido acceso directo a esos documentos, por lo que no pudimos ofreceros toda la información al completo y algunas cosas quedaron un poco en el aire, cosa que no nos gusta pero no podíamos hacer más con los datos que teníamos.

El caso es que parece que los documentos filtrados están empezando a correr “de mano en mano”, y gracias a ello sabemos con seguridad que Xbox Scorpio no utilizará un procesador basado en Jaguar, la arquitectura que utilizan Xbox One y PS4, así como sus variantes S y Pro.

Es importante dejar esto claro porque habían ido surgiendo rumores bastante disparatados que indicaban esa posibilidad totalmente carente de sentido, y es que por mucha frecuencia que alcanzara un posible chip Jaguar en Xbox Scorpio sería un cuello de botella enorme para una gráfica de 6 TFLOPs.

Sin embargo lo más interesante lo hemos dejado para el final, y es que según Jez Corden, editor senior de Windows Central, cree que es posible que Xbox Scorpio tampoco utilice un procesador ZEN.

Sé lo que os estáis preguntando, ¿y entonces qué va a utilizar Microsoft en su nueva consola? Pues no puedo daros una respuesta totalmente segura, pero hay dos grandes opciones:

Que monte una solución basada en Puma , el sucesor natural de Jaguar. Esta sería la peor opción en lo que respecta a rendimiento, ya que sería un cuello de botella claro.

Que utilice una solución personalizada sobre la base de ZEN, o incluso un chip ZEN "puro" a frecuencia reducida por cuestiones de consumo. Cualquiera de las dos cumpliría de sobra, y sería la mejor opción para acompañar a esa gráfica de 6 TFLOPs.

Más información: WCCFTech.