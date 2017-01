Así ha sido la evolución gráfica de la saga Resident Evil de Capcom

1

La séptima entrega de la conocida franquicia de Capcom ha llegado pisando fuerte. En nuestro análisis le pusimos un nueve y el juego es ya todo un éxito de ventas y crítica, algo que hemos querido celebrar con esta galería en la que daremos un paseo por la evolución gráfica de la saga Resident Evil.

Como siempre esperamos que os guste y os invitamos a que nos contéis cuáles han sido vuestros Resident Evil favoritos en los comentarios. Yo ya os adelanto los míos; Resident Evil 2, Code Veronica y Resident Evil VII.

* * * * *

Resident Evil 1

El original, el que inició una nueva etapa en el género de los survival horror en tercera persona llevando mejorando las bases que sentó en su momento el mítico Alone in the Dark.

Su acabado gráfico fue revolucionario cuando debutó en 1996, gracias al uso de escenarios pre-renderizados que unidos a personajes poligonales permitía crear una atmósfera muy cuidada y superar las limitaciones de los sistemas de la época.