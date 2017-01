La gran N sigue sin detallar el SoC y la RAM de Nintendo Switch

Hace poco se ha producido una liberación de información oficial sobre las especificaciones de Nintendo Switch que hemos léido con gran avidez, pero que por desgracia no aporta nada nuevo y no aclara los tres únicos puntos que siguen pendientes; procesador, chip gráfico y RAM (o SoC y RAM si simplificamos).

En la completa descripción que ha publicado la propia Nintendo podemos encontrar prácticamente lo mismo que ya conocíamos de noticias anteriores; el tamaño de la pantalla táctil de la portátil y su resolución (6,2 pulgadas y 720p), las características base y puertos del dock y un resumen de los mandos de control.

Sin embargo cuando buscamos información sobre el SoC y la RAM no encontramos nada, sólo la misma referencia a “Tegra personalizado” y nada más. Tampoco hay información sobre la RAM, sólo sobre la capacidad de almacenamiento de la consola, que será de 32 GB.

¿Por qué no da información Nintendo sobre esos dos puntos?

Es una pregunta que todos nos hacemos. Ya se conoce lo más importante y lo que más preocupaba a la gran N por el riesgo de que la copiaran sus rivales, es decir, el diseño y la innovación que presentan con Nintendo Switch.

También conocemos el catálogo base de lanzamiento, que contará con el apoyo de terceros y hasta sabemos la resolución y la media de fotogramas por segundo de su título estrella, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Entonces, ¿por qué no decir exactamente qué características tiene ese SoC Tegra personalizado y de cuánta RAM dispondrá la consola? Las malas lenguas dicen que Nintendo quiere evitar mala prensa y comparativas directas con Xbox One y PS4 que puedan perjudicarle antes del lanzamiento.

No hay duda de que tiene sentido, de hecho ambas consolas serán sus rivales directos, ya que Nintendo Switch se encuadra en el mismo rango de precio, independientemente de que nos guste más o menos.

Estaremos atentos a cualquier filtración que sea realmente interesante y que nos ayude a aclarar esos dos puntos que quedan pendientes, pero de momento os recordamos que según los últimos rumores Nintendo Switch vendrá con un SoC Tegra X1 limitado en frecuencias de trabajo y 4 GB de RAM.

Más información: Tom´s Hardware.