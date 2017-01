Imágenes del Watch Style, el próximo smartwatch económico de LG

Una filtración nos ha dejado las primeras imágenes del Watch Style, un reloj inteligente con Android Wear 2.0 que LG podría presentar a principios de febrero y que según las primeras informaciones estaría dirigido a los usuarios de menor presupuesto.

Esto quiere decir que sería económico, aunque a simple vista parece que LG no ha hecho grandes sacrificios ni en diseño ni en calidad de acabados para reducir costes, al menos en principio.

No tenemos claras todavía sus prestaciones básicas pero de momento podemos sacar en claro que no tendrá sensor de ritmo cardíaco, ya que como vemos en la imagen el mismo está totalmente ausente en las dos versiones (plateada y rosada).

Lo dicho supone una limitación importante que colocaría a este nuevo Watch Style como una opción no válida para los aficionados al deporte, ya que no dispondrán de un sensor que para la mayoría es fundamental y básico.

Habrá que ver si el resto de especificaciones acompañan y sobre todo el precio que decide colocarle LG, ya que vender un smartwatch sin sensor de ritmo cardíaco con la intención de que resulte económico y asociarlo a un precio de 249 dólares no tiene mucho sentido.

Tened en cuenta que dicho precio no es oficial, es el que le auguran desde la fuente de la noticia, y aunque no podemos descartarlo como hemos indicado no es todo lo atractivo que cabría esperar, sobre todo con la carencia confirmada de pulsómetro.

Estaremos atentos a ver qué decisión toma finalmente LG con respecto a este dispositivo, pero lo más razonable serían unos 200 dólares.

Más información: 9to5Google.