Game Mode de Windows 10 a prueba, ¿logra marcar una diferencia?

El Game Mode de Windows 10 es una de las novedades más importantes y más esperadas que traerá la actualización Creators Update, también conocida a nivel interno como Redstone 2 y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de abril.

Las primeras pruebas de rendimiento que se han realizado bajo dicho modo ponen en evidencia que el mismo se encuentra todavía en una fase muy temprana, tanto que las mejoras de rendimiento brillan por su ausencia en todos los casos.

Ni Forza Horizon 3 ni Rise of The Tomb Raider consiguen una mejora de rendimiento con el Game Mode activado. Llama mucho la atención que ni siquiera en el mapa “Soviet Installation” de Rise of The Tomb Rider se lograra una leve mejora, ya que se trata de una zona que tiene una alta dependencia de la CPU.

Podemos sacar en claro que el Game Mode de Windows 10 todavía no es capaz de cumplir con aquello que ofrece, algo que podemos llegar a entender ya que se encuentra como dijimos en una fase temprana y todavía tiene unos cuantos meses por delante antes de llegar a su estado definitivo.

Es importante tener en cuenta que incluso una vez que el Game Mode de Windows 10 alcance dicho estado todavía estará sujero a mejoras continuadas, por lo que no quedará como una función estanca, un detalle éste último que nos anima a ser positivos y a creer en sus posibilidades.

Más información: DSO Gaming.