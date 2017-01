Capcom confirma los dos primeros DLCs para Resident Evil 7

La firma japonesa ha confirmado los dos primeros DLCs para Resident Evil 7, un juego que ya tuvimos ocasión de analizar en este artículo y que como dijimos nos dejó un buen sabor de boca en general.

Estos dos nuevos contenidos descargables se identifican como grabaciones inéditas volumen 1 y 2, y como era de esperar estarán disponibles tanto de forma individual como en conjunto para aquellos que se hayan hecho con el pase de temporada.

A continuación os dejo la descripción oficial que ha dado Capcom de esos nuevos DLCs, así como sus respectivos precios:

“Grabaciones Inéditas Vol. 1 ya está disponible para los usuarios de PlayStation 4 por 9.99€ y también para aquellos que dispongan del Pase de Temporada o la Edición Deluxe del juego. Este primer volumen incluye “Nightmare” (Pesadilla), donde el cámara Clancy, acostumbrado a moverse por los bajos fondos, debe elaborar armas y munición para enfrentarse a las hordas de enemigos para sobrevivir hasta la mañana. También incluye “Bedroom” (Dormitorio) donde Clancy debe averiguar cómo salir de una habitación bloqueada en la plantación de la familia Baker y escapar pero con cuidado, ya que Marguerite Baker no estará muy contenta si averigua que se ha levantado de la cama. Junto con estos escenarios se incluye un modo de juego adicional de jugabilidad infinita denominado “Ethan Must Die” (Ethan debe morir), que es un modo difícil e independiente de los sucesos acaecidos en RE7. (Ten en cuenta que el modo “Ethan Must Die” no tiene soporte para PS VR).

Tras este contenido, se lanzará el Grabaciones Inéditas Vol. 2 para PS4 el 14 de febrero con un precio de venta recomendado de 14,99 €. En este pack, se incluyen los escenarios “21” y “Daughters”. Los jugadores necesitarán jugarse su propia vida en el juego mortal que se les presentará en “21” con Lucas Baker y luego, con “Daughters” (Hijas), se sumergirán en la vida de la familia Baker antes de los trágicos sucesos relatados en of Resident Evil 7 biohazard. El modo de juego adicional titulado “Jack’s 55th Birthday” (el 55 cumpleaños de Jack) ofrece una carrera contra reloj en la que los jugadores servirán al patriarca de la familia, Jack Baber, con multitud de regalos para esta especial celebración. (Ten en cuenta que el modo “Jack’s 55th Birthday” no tiene soporte para PS VR)”.