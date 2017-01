Chrome 57 limitará la gestión de los plug-ins ¿Oportunidad para Firefox?

Chrome 57, la próxima versión estable de la solución que lidera la navegación mundial, restringirá la gestión de los plug-ins de forma importante. Una pérdida de control que no gustará a una parte de usuarios.

Google eliminará la gestión de los plug-ins a través de “chrome://plugins/”, una manera sencilla de inhabilitarlos o cambiar su configuración de ejecución que está activa desde siempre.

También impedirá deshabilitar otros plug-ins como EME (extensiones de medios cifrados), una especificación de HTML que permite a los plugins de DRM para cifrar el contenido web. O lo que es lo mismo, Chrome 57 obligará a usar restricciones digitales DRM en la Web.

También será obligatorio usar el visor PDF del mismo Google y no otros porque no podrá desactivarse, al igual que los plugins Native Client o el Widevine DRM. Aclarar que hablamos de los plugins o complementos internos del navegador y no de las extensiones externas que seguirán funcionando como hasta ahora.

En todo caso, si Google no da marcha atrás como están pidiendo algunos usuarios de Chromium, la pérdida de control sobre el navegador será un hecho. Y seguramente provocará la vuelta de una parte de usuarios a un navegador que ofrezca “mayor libertad” como Firefox.