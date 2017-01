Fusión Nuclear en 2030, la energía de las estrellas en la Tierra

Científicos canadienses pretenden tener operativa un prototipo de central de Fusión Nuclear en 2030, con el objetivo de obtener energía limpia, ilimitada y barata, reduciendo radicalmente la dependencia de los combustibles fósiles.

La firma canadiense General Fusion, se ha unido a un colectivo de universidades y laboratorios de investigación del país para publicar un informe denominado Fusión 2030, en el que aseguran Canadá podría convertirse en un jugador importante en tecnología de fusión nuclear y reclaman mayores inversiones del gobierno federal

Considerada como la ‘energía de la estrellas’ ya que activa astros como nuestro Sol, la fusión nuclear implica la liberación de energía mediante la unión de núcleos atómicos, contrariamente a la provocada por la fisión nuclear utilizada en las plantas de energía nuclear y en las bombas atómicas.

Investigada desde 1950, las ventajas de la fusión como método de generación de energía son notables comenzando por el combustible necesario, básicamente deuterio, un isótopo de hidrógeno del que contamos en la Tierra con suministro ilimitado.

También importante las ventajas de seguridad. Frente a los riesgos de la fisión, la fusión no es una reacción en cadena por lo que puede controlarse y cancelarse simplemente retirando el combustible. Relativamente “limpia”, no produce gases que contribuyan al calentamiento global porque el helio producido en la reacción no es nocivo, pero sí produce tritio radiactivo y las paredes del reactor se vuelven radiactivas por el plasma.

En cualquier caso, nada que ver con la problemática de la fisión, teniendo en cuenta que producir energía por cualquier método cuesta dinero y provoca impacto ambiental en algún grado.

Entre los últimos avances técnicos, destaca lo conseguido en 2014 por los científicos del centro de investigación estadounidense Lawrence Livermore National Laboratory, al lograr por primera vez que una reacción de fusión liberase más energía que la que absorbe el combustible utilizado, lo que se considera un paso fundamental para lograr algún día energía limpia, ilimitada y barata mediante la fusión nuclear.

También importante la entrada de capital privado como el canadiense en la investigación de la fusión nuclear, aunque el proyecto más importante siga siendo el del ITER, un reactor termo-nuclear experimental que se está construyendo en Cadarache, al sur de Francia, en el que participan la Unión Europea, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China.

Lo hemos hablado en otras ocasiones. Desechar a medio plazo centrales de fisión y las que utilizan combustibles fósiles debería ser una prioridad a nivel planetario. Si los intereses del lobby energético, el más poderoso del planeta, lo permiten…