Star Wars Battlefront 2 tendrá modo campaña

Excelentes noticias para los aficionados a la saga galáctica; EA ha confirmado en un encuentro con inversores nuevos detalles sobre la secuela de Star Wars Battlefront. Lo más relevante es que tendrá un modo campaña para poder disfrutar del juego en solitario.

Star Wars Battlefront 2 conservará todo lo bueno de su predecesor al tiempo que resolverá una crítica casi unánime: estar diseñado casi en exclusiva para modos online. Además, tendrá nuevas localizaciones, más héroes (incluyendo los de las nuevas películas) y, por supuesto, varios modos multijugador.

“Nuestro próximo Battlefront será incluso más grande que el anterior, llevando a los jugadores a nuevos mundos y permitiéndoles jugar con más héroes y personalizas a lo largo de La Guerra de las Galaxias” comentó Andrew Wilson, CEO de Electronic Arts.. “Habrá nuevas maneras de jugar, incluyendo una campaña individual y mucho, muchos más“.

Además, todo apunta a que mantendrán la estrategia de ampliar el universo mediante DLC de pago así que es más que probable que veamos contenido de Rogue One y The Last Jedi integrado en el juego, tal y como sucedió con El despertar de la Fuerza y la primera parte.

EA ya confirmó que estaba trabajando en el título durante el pasado E3 pero resulta curioso que en ningún momento confirman el título definitivo del proyecto, refiriéndose al juego como “el próximo” Star Wars Battlefront.

El título estará disponible este año para PS4, Xbox One y PC (veremos si para plataformas de nueva generación como Scorpio). Tendremos que esperar al E3 2017 para ver las primeras imágenes en movimiento y saber más sobre uno de los títulos más esperados del año.