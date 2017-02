Nintendo ha finalizado la producción de Wii U, según anuncia la compañía en su portal japonés. Ello quiere decir que únicamente se venderá las unidades en stock, dando por finalizada la vida de la Wii U. Por el momento, solo en Japón, aunque para el resto del mundo su destino debe ser el mismo.

El pasado noviembre, varios medios informaron del fin de la producción de la consola. No era oficial pero tenía todo el fundamento. Por un lado la desastrosa situación de ventas de la Wii U y por otro, la inminente llegada de Nintendo Switch.

Nintendo negó en principio la información pero “confundió” a pocos. Es absurdo mantener en el mercado una segunda consola de sobremesa que ha vendido tan solo 800.000 unidades en el último año.

Ahora llega la confirmación de la retirada de Wii U de Japón, como puedes ver en la imagen traducida del portal japonés de Nintendo.

Descontinuación que se hará extensiva posteriormente al resto del planeta porque es altamente improbable que Nintendo la hiciera convivir con la Switch. De hecho, Legend of Zelda: Breath of the Wild será el último juego propio que la firma china publicará para la consola.

¿Qué pasará con la 3DS?

Nintendo dijo que mantendría la 3DS con la Switch y en este caso parece más lógico que con la Wii U. La serie portátil es por mucha distancia la consola mejor vendida del mercado, por encima de la PS4 y del resto. Si el nuevo modelo no se vende tanto como se espera, la 3DS debe seguir siendo el sustento principal de la firma en hardware.

Los analistas estiman una cierta canibalización en cuanto Switch esté en el mercado. Aunque sean consolas muy distintas, su enfoque híbrido y su “alma” de portátil puede reducir algunas ventas de la familia 3DS.

Veremos. Wii U está oficialmente muerta en Japón y pronto en el resto del planeta. La idea es pasar página cuanto antes a favor de la Nintendo Switch, disponible a partir del 3 de marzo.