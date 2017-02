Microsoft confirma que apoyará a Xbox One y Xbox One S durante años

Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, ha confirmado que no sólo no tienen intención de abandonar a Xbox One y Xbox One S cuando llegue Xbox Scorpio, sino que además les seguirán dando apoyo durante “varios años”.

Sin duda es una excelente noticia para los que respaldaron desde el primer día a la consola de Microsoft, y también para todos aquellos que se han hecho recientemente con la versión “S”, una pequeña renovación que como sabemos trae mejoras que aportan un plus de valor importante, como el soporte de 4K y HDR y el lector de Blu-ray UHD.

¿Qué supone esa promesa de soporte para el usuario?

Es muy sencillo. Los usuarios de Xbox One, Xbox One S y Xbox Scorpio recibirán exactamente los mismos juegos, al igual que ocurre actualmente con PS4 y PS4 Pro, de manera que no habrá discriminación entre ellos en este sentido.

Los desarrolladores no podrán lanzar exclusivas para Xbox Scorpio y tampoco introducir diferencias que vayan más allá de todo lo relacionado con el apartado gráfico, de manera que los poseedores de una Xbox One, One S o Scorpio tendrán a su disposición el mismo catálogo de juegos.

Con esto en mente podemos concluir que incluso la veterana Xbox One, que llegó al mercado a finales de 2013, tiene todavía una larga vida por delante y que no se verá desplazada por Xbox Scorpio.

No podemos evitar traer a colación la situación que están viviendo los usuarios de Wii U, ya que contrasta enormemente con esta noticia y pone de relieve lo mal que lo ha hecho Nintendo.

A los poseedores de dicho sistema no les ha quedado otra que aceptar con resignación la decisión de Nintendo de “abandonarla a su suerte” una vez que se produzca la llegada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild el próximo mes de marzo.

