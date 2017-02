Prueba de resistencia del Honor 6X, ¿saldrá bien parado?

JerryRigEverything es una de las figuras más conocidas en Youtube por sus análisis de smartphones, ya que él particularmente se centra en medir la dureza de los mismos, y en uno de sus vídeos más recientes se ha marcado como objetivo poner a prueba la resistencia del Honor 6X.

El Honor 6X es un terminal de gama media-alta sobre el que ya tuvimos ocasión de hablar en este artículo, donde os dejamos una relación completa de especificaciones que nos permitió concluir que ofrece una buena relación precio-prestaciones.

Sabemos que ofrece un hardware equilibrado para lo que cuesta, ¿pero qué hay de su resistencia? En el vídeo de JerryRigEverything podemos ver que las pruebas no empiezan bien.

El terminal viene con un protector de pantalla preinstalado, pero su resistencia es verdaderamente mínima. El cristal frontal del Honor 6X tampoco aguanta bien la prueba de arañazos, ya que empieza a mostrar marcas a partir del nivel 4 cuando la mayoría de terminales llegan al nivel 6.

Sin embargo el altavoz frontal está hecho en metal, una buena noticia ya que es un material durable y de calidad. En la cámara trasera han utilizado un buen cristal que es capaz de aguantar sin problemas el castigo del cúter, otra buena noticia a la que se une el acabado general en metal del smartphone, aunque en los márgenes superior e inferior hay remates en plástico.

No es algo verdaderamente negativo, ya que es un recurso muy utilizado en el sector smartphone para reducir costes y hay que recordar que el Honor 6X es un terminal económico, pero en cualquier caso debemos tenerlo en cuenta.

El lector de huellas no sobrevive a los arañazos, aunque es cierto que con un uso normal es casi imposible llegar a ese nivel de daños. Por su parte la pantalla aguanta muy bien la prueba del mechero y se recupera sin dejar ningún píxel muerto.

En general los resultados no son malos pero el final no es nada bueno y lo empaña todo, ya que en la prueba de doblado no logra aguantar y termina totalmente roto, como se puede ver en el vídeo.

Podemos concluir que el Honor 6X es un buen terminal en líneas generales, aunque tiene cosas que evidentemente se podrían mejorar.

