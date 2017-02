Wii U se queda sin Project Giant Robot, uno de los proyectos más interesantes

Ya sabemos que el fin de Wii U es una realidad en Japón y tenemos claro que The Legend of Zelda: Breath of the Wild va a ser el último gran lanzamiento de una franquicia exclusiva de la gran N en dicha consola, ¿pero qué hay de Project Giant Robot?

Hablamos de un interesante proyecto que fue mostrado en el E3 de 2014 y que se encontraba en manos de Nintendo. El propio Shigeru Miyamoto se encargó de dar detalles sobre su desarrollo, destacando que la propuesta del juego era diseñar robots y máquinas gigantes con las que defender o destruir ciudades enteras.

Para su diseño y control se iba a utilizar la pantalla y los sensores del mando tableta de Wii U, un detalle que dio al juego un gran interés, ya que la propia Nintendo hizo hincapié en que tenía pensado aprovechar al máximo las posibilidades del mismo.

Por desgracia su lanzamiento fue retrasado en varias ocasiones, un mal síntoma que nos llevaba a pensar en problemas de desarrollo que podrían acabar con una cancelación definitiva, cosa que finalmente se ha confirmado.

Podemos terminar diciendo con total confianza y seguridad que The Legend of Zelda: Breath of the Wild será el último juego que llegará a Wii U, salvo que algún tercero ajeno a Nintendo decida seguir desarrollando para ella, cosa que desde luego no es muy probable.

