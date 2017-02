Windows 10 sigue la escalada y ya está instalado en 1 de cada 4 PCs

Windows 10 está instalado en 1 de cada 4 PCs tras aumentar la cuota de mercado hasta el 25,3 por ciento en enero, según los datos de la firma de análisis, NetMarketShare.

“Sin prisa, pero sin pausa” es el término que podemos utilizar para definir el avance de cuota de mercado de Windows 10 desde su lanzamiento. No es el único calificativo y otros como lo de “la botella medio llena, medio vacia” o “un quiero y no puedo”, también tienen su argumentación. En todo caso, un 25,3 por ciento de cuota en un año y medio no está nada mal teniendo en cuenta el descenso de ventas de ordenadores personales, el gran alimentador del sistema una vez finalizado el programa de actualización gratuito.

Ya sabes que por aquí hemos apostado por el pragmatismo. Microsoft no va a mejorar ninguna característica de Windows 7 y 8.1, limitándose a lanzar parches de seguridad para ellos. Por otro lado, solo Windows 10 tendrá soporte oficial para las nuevas plataformas de hardware como Kaby Lake de Intel, será el único sistema que pueda manejar los nuevos dispositivos de realidad virtual, Windows VR y en breve plazo lanzará Creators Update con bastantes novedades. En resumen, todo el futuro de la plataforma de Microsoft pasa por Windows 10.

Ello no quita para que Windows 7 siga siendo el rey del escritorio con el 47,20% de cuota, aunque pierde algo más de un punto porcentual en el mes, la misma cantidad que gana Windows 10. De seguir la tendencia, se espera sea superado por Windows 10 a finales de 2017.

Sorprendentemente, Windows XP se resiste y aunque apenas unas décimas, está subiendo desde octubre de 2016 y ahora supera el 9%. Windows 8.1 obtiene la misma cuota (6,9%) que en diciembre, mientras que Windows Vista desaparece del listado en su décimo aniversario.

Tampoco hay cambios relevantes en la cuota de mercado de los sistemas alternativos OS X y Linux, un 6,32% y un 2,27%, respectivamente, mientras que la suma de Windows asciende al 91,41%.