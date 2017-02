Disponible Fire Emblem Heroes, lo nuevo de Nintendo para iOS y Android

Nintendo ha lanzado de forma oficial Fire Emblem Heroes, un juego que podemos considerar como el primero de la compañía japonesa que se basa totalmente en el modelo de negocio “free to play” (gratis) con micropagos integrados.

El juego entre dentro de lo que podemos calificar como un RPG por turnos y adopta una estética tipo “anime” bastante trabajada que sin duda gustará a los fans de los dibujos de animación japonesa, aunque los gráficos reales del juego durante la acción presentan un acabado bastante sencillo que nos recuerda, y mucho, al estilo que mostraban los juegos de rol de los 80 y 90 en sistemas de 8 y 16 bits.

Como ya os adelantamos en su momento la moneda básica del juego son los orbes, que podremos conseguir tanto ganando combates como comprándolos con dinero real, pero el color de los mismos será aleatorio, un detalle que juega un papel muy importante, ya que aunque cada héroe tendrá un precio de cinco orbes sus habilidades dependerán del color de los mismos.

Todavía no he podido probarlo ya que no me ha dado tiempo ni siquiera a descargarlo, así que siento no poder daros una opinión personal. Con todo os puedo confirmar que las primeras opiniones que está recibiendo Fire Emblem Heroes son positivas, tanto en la App Store como en la Google Play Store.

Dado que es gratuito y que no requiere un terminal especialmente potente os animo a darle una oportunidad. Como siempre podéis contarnos vuestras impresiones en los comentarios.

Más información: PhoneArena.