Filtran una versión de Conan: Exiles libre del sistema Denuvo

Funcom decidió apostar por el sistema de protección Denuvo para evitar que Conan: Exiles pueda ser pirateado, aunque viendo el historial que arrastra dicha protección no sería nada extraño que acabe siendo vulnerado en cosa de unos días, o quizá semanas.

El caso es que aunque la versión final del juego viene acompañado de Denuvo se ha filtrado en Internet una totalmente libre, que viene sin ningún tipo de DRM y que por tanto se puede utilizar en servidores privados.

Es evidente que esa versión filtrada puede ser una de las inmediatamente anteriores a la final que lanzó Funcom, lo que significa que es “antigua” y que por tanto carecería de correcciones de errores, ajustes y mejoras que sí estarían integradas en la definitiva.

En cuanto a la versión oficial del juego está disponible en Steam desde el pasado 31 de enero en la modalidad “early access” (acceso anticipado) y tiene un precio de 29,99 euros, pero las valoraciones que ha recibido hasta el momento son variadas y le otorgan una puntuación media de 6 sobre 10.

Si os gusta el universo de Conan y los juegos centrados en la supervivencia quizá deberíais darle una oportunidad, aunque no lo he probado así que no puedo haceros una recomendación directa.

Antes de terminar os recuerdo los requisitos mínimos y recomendados del juego.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Core i5 o AMD equivalente (FX serie 4000).

6 GB de RAM.

GTX 560 con 1 GB de VRAM o AMD equivalente (HD 5850-HD 6870).

35 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits.

Core i5 a 3,3 GHz o AMD equivalente (FX 8300).

8 GB de RAM.

GTX 780 TI-GTX 970 (calidad alta) o GTX 1070 (calidad ultra). Equivalen a Radeon R9 290-390 (calidad alta) o R9 Fury X (calidad ultra).

Más información: DSOG.