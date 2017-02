La ciencia confirma que la misofonía es un problema muy real

La misfonía es uno de esos trastornos polémicos que no todo el mundo terminaba de comprender y que de hecho había dividido incluso a los expertos, que no terminaban de ponerse de acuerdo a la hora de considerarla o no como una patología real.

Al final la ciencia ha acabado dando la razón a los que lo consideran como un problema auténtico y real, ya que un estudio publicado en Current Biology ha confirmado que los sujetos que padecen de misfonía sufren alteraciones efectivas en las zonas del cerebro encargadas de regular y controlar las emociones, lo que incluye la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC), la corteza posteromedial (PMC), el hipocampo y la amígdala.

Vale, ¿pero qué es la misfonía? Se trata de un trastorno que afecta a un número relativamente bajo de personas, y que hace que éstas no puedan tolerar adecuadamente cierto tipo de sonidos y ruidos, especialmente aquellos que se hacen con la boca al consumir alimentos, ya sea por masticación o succión.

Los datos que ha recopilado el estudio son muy amplios ya que incluyen además otras reacciones de ese grupo de personas afectadas de misfonía que fueron sometidas a análisis. Entre ellas se identificaron un aumento de la frecuencia cardíaca y casos de “piel de gallina” cuando se producen los sonidos intolerados.

Por otro lad también se descubrió una cosa bastante curiosa, y es que aquellos con misofonía tenían una percepción diferente de sus propios cuerpos y presentan una mayor “sensibilidad interoceptiva”, lo que significa que son más conscientes de las sensaciones que se producen en el interior de sus cuerpos.

Más información: SlashGear.