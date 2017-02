Nueva filtración del LG G6 vestido con diferentes fundas

Gracias al fabricante de fundas Ringke tenemos una nueva filtración del LG G6 que no deja nada a la imaginación, ya que muestra al terminal desde todos los ángulos posibles y nos permite tener totalmente claro qué podemos esperar del mismo.

En esencia se confirma todo lo que ya sabíamos; acabado metálico con un marco que recuerda a lo que hemos visto en terminales como los Galaxy S6 y S7, una pantalla de gran formato que cubre casi todo el frontal del terminal y una configuración de doble cámara trasera para captar imágenes de alta calidad.

Por lo que respecta a las especificaciones no hay información nueva, lo que nos lleva a pensar que no hay cambios y que se mantienen las que ya habíamos visto en informaciones anteriores. Por si no las recordáis os refrescamos la memoria con un listado completo:

Pantalla IPS de 5,7 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.440 píxeles.

SoC Snapdragon 821.

6 GB de RAM.

64 GB/128 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Doble cámara trasera de 16 MP y frontal de 12 MP.

WiFi AC y 4G LTE.

Certificación IP67 de resistencia a polvo y agua.

de resistencia a polvo y agua. USB Type-C.

Android N como sistema operativo.

Como vemos la idea de los módulos que introdujeron con el LG G5 ha sido totalmente descartada a favor de un diseño más tradicional, en el que la mayor novedad la tenemos en ese nuevo formato de pantalla.

No tenemos detalles sobre el precio del LG G6, pero según los últimos rumores podría llegar al mercado con un precio que superaría al del LG G5 en unos 50 dólares.

Más información: GSMArena.