Nintendo permitió a un enfermo disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La vida no siempre es justa, pero en ocasiones nos da pequeños regalos que hacen que las etapas más duras hayan merecido la pena, o que podamos enfrentar el final del camino con una pequeña sonrisa. Esto último encaja perfectamente con el caso de Gabe Marcelo, un enfermo terminal que gracias a Nintendo pudo disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes de fallecer.

Marcelo sufría una enfermedad cardíaca congénita que había podido sobrellevar durante toda su vida, pero que poco a poco fue empeorando hasta sentenciar su destino con apenas 26 años de edad.

Su madre, Anita Marcelo, sabía que su hijo era un gran fan de Nintendo y de sus franquicias, y por ello no dudó en aceptar su petición de que intentara contactar con la gran N para ver si podían darle la oportunidad de jugar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild antes de su lanzamiento.

Al final los esfuerzos dieron su fruto y Gabe Marcelo fue invitado a las oficinas de Nintendo en Seattle, donde tuvo la ocasión de jugar durante 30 minutos a la demo oficial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y además pudo recorrer las instalaciones de la compañía.

Por desgracia, Gabe no pudo superar su enfermedad y falleció el pasado 14 de enero, horas antes de cumplir los 27 años; sin duda un acto muy loable por parte de Nintendo, que ayudó a uno de sus mayores fans a cumplir su último gran sueño.

Más información: Waypoint.