Nintendo Switch tiene un buen equilibrio entre calidad gráfica e innovación

Yoshiaki Koizumi, productor de la gran N, ha confirmado en una entrevista que en su opinión Nintendo Switch tiene un buen equilibrio en lo que respecta a calidad gráfica e innovación, ésta última entendida como la posibilidad de crear nuevas y divertidas maneras de jugar.

En su exposición Koizumi no tuvo problema a la hora de reconocer que la calidad gráfica no ha sido una de sus prioridades, ya que dijo textualmente:

“Ciertamente la calidad gráfica no ha sido nuestra prioridad, pero tenemos la sensación es que Nintendo Switch es un sistema que realmente tiene el mejor equilibrio en cuanto a crear nuevas y divertidas maneras de jugar manteniendo un nivel de calidad gráfica bastante bueno. También es un sistema sobre el que es fácil desarrollar juegos”.

Por otro lado el productor también destacó la importancia de la tasa de fotogramas por segundo a la hora de conseguir una buena inmersión en el juego, e hizo hincapié en que los jugadores tienen que probar la consola para entender realmente esa conexión y esa innovación que ha plasmado en ella la gran N.

Si todo va según lo previsto Nintendo Switch será lanzada oficialmente el próximo 3 de marzo, y estará acompañada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que será uno de sus títulos estrella.

No hay duda de que dicho juego y ese enfoque innovador que ofrece la nueva consola de Nintendo pueden ser suficiente para que la misma registre un buen nivel de ventas, pero lo importante no está sólo en tener un buen arranque sino en saber mantenerlo.

Con esto queremos decir que la clave para medir el éxito de la consola no la tendremos en su evolución durante las primeras semanas, sino en los resultados que registre durante los primeros meses.

Más información: WCCFTech.