Consiguen ejecutar Google Chrome en Windows 10 Cloud

A pesar de las limitaciones que ya os contamos en este artículo ha sido posible ejecutar Google Chrome en Windows 10 Cloud, un sistema operativo que viene a ser casi como una pequeña puesta al día de Windows RT, al menos si se cumplen en la versión final todas las informaciones que hemos ido viendo hasta ahora.

La imagen que acompañamos confirma que efectivamente es posible hacer funcionar Google Chrome en Windows 10 Cloud, y para ello ha bastado con utilizar el Desktop App Converter, una herramienta que podemos encontrar disponible para descarga gratuita en la tienda de aplicaciones de Windows 10.

Como su propio nombre indica dicha herramienta convierte aplicaciones .NET 4.6.1 o Win32 a UWP (Universal Windows Platform), aunque debemos tener en cuenta que las mismas no funcionan en la build 15025 de Windows 10 Cloud, sólo en la build 15019.

Según ha comentado Longhorn, la fuente principal de la noticia, Windows 10 Cloud incorpora un sistema UMCI reforzado que hace que las aplicaciones que no han sido debidamente firmadas no funcionen, de manera que aunque sean compatibles el sistema no las ejecuta.

Esto explica que las aplicaciones convertidas no funcionen en la build más actual, ya que como dijimos a pesar de cumplir con el requisito de estar adaptadas a la UWP no cumplen con el de la firma, y por tanto no reciben la “autorización” del sistema para arrancar.

Veremos cómo acaba gestionando Microsoft todo este tema en la versión final de Windows 10 Cloud, un sistema operativo que en teoría será ofrecido gratuitamente a los OEMs y que podría dar la opción al usuario de actualizar a Windows 10 pagando una cuota determinada.

Quedan muchas dudas sobre la mesa, pero desde luego Tim Sweeney tiene claro que la propuesta de Microsoft no le gusta, incluso a pesar de que todavía no ha tomado una forma definitiva.

