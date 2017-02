Nuevo Humble Bundle especial de Star Wars, juegazos desde un dólar

Humble Bundle ha lanzado un nuevo pack especial de Star Wars en el que como de costumbre nos ofrecen una cuidada selección de títulos, y nos dan la posibilidad de llevarnos diferentes juegos en función de lo que estemos dispuestos a gastar.

La opción más económica arranca en un dólar e incluye los cuatro juegos que os dejamos en la imagen inferior. Ese Star Wars Knights of the Old Republic es una joya que justifica el pack por sí mismo, así que es totalmente recomendable.

En la segunda opción se añaden los títulos que adjuntamos en la siguiente imagen, pero el precio sube hasta los 9,70 euros. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords es una joya, y otros como Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast mantienen el atractivo y la diversión a pesar de los años que tiene encima.

La tercera opción suma los cinco juegos que podéis ver abajo y tiene fijado un precio de 13,11 euros. Es un buen pack, ya que mezcla títulos tan actuales como Star Wars: The Force Unleashed II con clásicos del calibre de STAR WARS: Rogue Squadron 3D.

Finalmente tenemos una cuarta opción que añade al conjunto una bonita camiseta “X-Wing Vs. TIE Fighter”. Si queréis haceros con ella tendréis que pagar 32,79 euros.

Como siempre podemos dividir el pago de la forma que creamos más justa o conveniente, y os recordamos que UNICEF es una de las ONGs que recibirá parte del dinero recaudado con este Humble Bundle.