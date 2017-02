Este simulador de problemas de visión nos da una lección de empatía

Los problemas de visión son algo muy serio y no, no nos referimos únicamente a los más graves y conocidos, como la ceguera por ejemplo, sino también a aquellos que aunque no siempre llegan a incapacitar totalmente dicho sentido lo limitan de una manera considerable, como las cataratas, el glaucoma y la retinopatia.

Muchas personas no terminan de empatizar el gran impacto que dichas enfermedades pueden tener en capacidad visual de una persona, y por tanto en el día a día de la misma, una realidad que el simulador “See Now” quiere ayudar a cambiar.

Su funcionamiento es muy sencillo, basta con introducir cualquier dirección (mejor si conoces la zona) y nos llevará hasta ella gracias a la “magia” de Google Maps. Una vez hecho podremos recorrerla libremente, pero con la particularidad de que sobre la pantalla se habrán aplicado efectos que emulan la visión alterada de los enfermos de cataratas, glaucoma y retinopatia.

En la parte inferior izquierda podemos elegir la enfermedad que queremos simular y en la zona inferior derecha podemos ajustar la intensidad de la misma. También podemos encontrar información útil a través del menú de la parte superior derecha, aunque en inglés.

Sin duda un simulador sencillo pero muy conseguido y bien acabado, que cumple perfectamente con el objetivo de ayudarnos a entender un poco mejor el problema que suponen dichas enfermedades y las consecuencias reales que pueden producir en la vida diaria de los que las sufren.

Más información | See Now.