El Tesla Model 3 entrará en producción de prueba a final de mes

La firma de Elon Musk empezará a producir el Tesla Model 3 a finales de este mismo mes, aunque en principio se limitarán a una etapa de pruebas que tiene por objetivo llevar a cabo todos los preparativos necesarios antes de la fase de producción definitiva en masa, que culminará con la comercialización del coche.

El Tesla Model 3 es una respuesta necesaria de la compañía a un sector del mercado que demanda el lanzamiento de un modelo eléctrico avanzado pero económico, ya que actualmente la oferta de Tesla es bastante limitada y sólo está al alcance de los bolsillos más pudientes.

Con el Tesla Model 3 tendríamos un coche eléctrico de última generación con un buen nivel de prestaciones a un precio contenido. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero los últimos rumores hablaban de unos 35.000 dólares, cifra que lo coloca al nivel de berlinas de gama alta de fabricantes como Audi, BMW o Mercedes.

Si todo va según lo previsto esa etapa de producción en fase de pruebas arrancará el 20 de febrero y durante la misma se dará solución a cualquier tipo de problema, ineficiencia o cuestión que no haya sido prevista en la etapa de concepción e ingeniería “sobre papel”, para que así posteriormente se pueda llevar a cabo una producción en masa a buen ritmo y sin fisuras.

No tenemos información sobre las posibles prestaciones que tendrá el Tesla Model 3, pero sabemos que no habrá una versión con baterías de 100 kWh. El propio Elon Musk lo ha confirmado recientemente, indicando que la base del coche no tiene el tamaño suficiente como para soportar esa configuración.

Muchos creen que será un rotundo éxito y que permitirá a Tesla seguir creciendo, unas previsiones optimistas que desde luego no son infundadas, ya que se estima que el coche ha registrado unas 400.000 reservas.

