Activision ha confirmado que Call of Duty volverá a sus raíces con la entrega de este año, un comentario que quizá suene un poco extraño para los jugadores más jóvenes, que probablemente crean que la franquicia siempre ha sido ese shooter sobre raíles de unas pocas horas de duración repetitivo y “aburrido”.

No, Call of Duty no ha sido siempre así. Los que tuvimos la suerte de jugar en su momento a las primeras entregas podemos dar fe de ello y de la degeneración progresiva que ha ido sufriendo hasta convertirse en lo que es hoy en día, un juego de acción en primera persona al más puro estilo “arcade” donde lo único que prima es ofrecer una experiencia cinematográfica de unas pocas horas y enganchar al usuario con el modo multijugador y los DLCs.

La versión Call of Duty 2017 (no conocemos el nombre definitivo todavía) será desarrollada por Sledgehammer Games y francamente tienen un importante reto entre manos, ya que recuperar esa esencia original de la franquicia y aplicarla a los combates requiere utilizar escenarios más abiertos, y eso puede ser un problema, al menos con el motor actual.

No os preocupéis, me explico. El hecho de ofrecer esa experiencia sobre raíles y unos escenarios tan lineales y carentes de libertad para el jugador permite al motor gráfico de los últimos Call of Duty ofrecer una calidad gráfica bastante buena sin demandar muchos recursos.

Cuando recurres a escenarios abiertos y das libertad al jugador la carga para el motor gráfico se eleva y ahí es donde los desarrolladores tiene que dar lo mejor de sí, sobre todo cuando cuentan con recursos tan limitados como los que ofrecen Xbox One y PS4.

En fin, una promesa de buenas intenciones que han lanzado tras ver que Call of Duty: Infinite Warfare no ha cumplido ni de lejos con sus expectativas. Es “raro”, porque la mayoría de los medios le dieron un sobresaliente, ¿qué habrá podido fallar?

Más información: WCCFTech.