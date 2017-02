Vaccine, un guiño a Resident Evil que nos lleva de vuelta a los 90

Resident Evil fue la consagración del genéro de “survival horror” en tercera persona con escenarios prerrenderizados y personajes en 3D que inició Alone in the Dark, un enfoque que poco a poco se fue desplazando en la franquicia de Capcom en favor de la acción, aunque pronto recibirá un auténtico homenaje con Vaccine.

Hablamos de un juego que mantiene todas las claves de los primeros Resident Evil; una gran variedad y cantidad de localizaciones interconectadas, escenarios prerrenderizados con personajes y objetos en 3D, puzzles y un enfoque claro al “survival horror”.

Toda la acción tiene lugar en el interior de una casa y tanto los enemigos como las armas, los objetos y las animaciones parecen casi calcadas del primer Resident Evil, aunque en el desarrollo del juego podemos ver cambios importantes que afectarán al desarrollo de la acción.

Entre esos cambios hay uno que nos llama especialmente la atención, y es que los dos personajes que podremos seleccionar visten una máscara de antigás que evitará que acabemos infectados. Dicha máscara se podrá agotar en determinadas zonas, y si eso ocurre acabaremos muertos.

Otro elemento interesante es que la casa cambiará de forma totalmente aleatoria hasta que resolvamos el misterio que se esconde detrás de la misma, un detalle atractivo que añade una buena dosis de rejugabilidad.

Por lo que respecta a la calidad gráfica podemos decir que hoy ha quedado bastante desfasado y que incluso luce peor que el primer Resident Evil, pero para muchos (entre los que me incluyo) esto no tiene porque ser negativo, sino más bien todo lo contrario.

Vaccine estará disponible a partir del 21 de febrero en Steam. También llegará en dicha fecha a PS4 y Xbox One, y en marzo habrá versión para Wii U.