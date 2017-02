iPhone 8 con carga inalámbrica y escáner de iris, dice un rumor

El tiempo pasa y los rumores sobre la próxima generación de smartphones de Apple se van acumulando. Ayer surgió uno que aseguraba que veremos un iPhone 8 con carga inalámbrica, una característica que también se extendería a los iPhone 7s y 7s Plus gracias a la nueva construcción en cristal y acero.

No es la primera vez que nos encontramos con una información que apunta a dicha característica como algo “seguro” en los nuevos iPhone, pero hoy además ha aparecido otro rumor que añade otro elemento interesante, un escáner de iris como sistema de autenticación biométrica.

Dicho escáner mejoraría considerablemente la seguridad aunque no es nada nuevo y mucho menos revolucionario, ya que terminales recientes como el Lumia 950 XL o el denostado Galaxy Note 7 ya han hecho uso de un sensor biométrico de ese tipo.

De todos los rumores que hemos ido viendo hasta ahora podemos sacar en claro dos conclusiones muy interesantes. La primera es que si se cumplen todos y cada uno de ellos tendremos un iPhone 8 verdaderamente novedoso en comparación con la generación anterior.

Sin embargo eso tendría una consecuencia importante que nos lleva a esa segunda conclusión, y es que el precio del iPhone 8 podría acabar siendo muy elevado.

En este sentido ya vimos informaciones que hablaban de un posible incremento del precio a unos 1.000 dólares en el modelo básico, una cifra que marcaría una diferencia considerable ya que por ejemplo el iPhone 7 Plus cuesta actualmente 769 dólares en su configuración básica de 32 GB.

Antes de terminar un apunte importante. Si el iPhone 8 acaba costando 1.000 dólares en Estados Unidos en su llegada a Europa podría rondar los 1.200 euros, tras añadir impuestos y conversión de divisa.

No, no exageramos, ya que ese iPhone Plus de 32 GB cuesta en Estados Unidos 769 dólares y en España 909 euros.

Más información: GSMArena.