Confirmado, el LG G6 utiliza un Snapdragon 821, ¿es buena idea?

Hemos ido viendo numerosos rumores e informaciones que dan por hecho que el LG G6 utiliza un Snapdragon 821, e incluso pudimos ver en este artículo el motivo que habría llevado a la firma surcoreana a optar por dicho chip en su próximo smartphone tope de gama.

No todo el mundo terminaba de creerse esta información pero hoy hemos podido confirmarlo de forma definitiva, gracias a una imagen filtrada que acompañamos en el cuerpo de la noticia y que como podemos ver ha sido tomada directamente de fuentes oficiales.

En ella tenemos una referencia clara al Snapdragon 821 a través de su nomenclatura, pero también podemos confirmar otras especificaciones clave, como la pantalla con tamaño de 5,7 pulgadas, la resistencia a polvo y agua y el lector de huellas dactilares en la parte trasera del smartphone.

Es obligatorio dedicar un párrafo a la pantalla, ya que como sabemos será una de las novedades más importantes que introducirá este terminal. Dicha pantalla tendrá un formado de 18:9, una resolución de 2.880 x 1.440 píxeles y cubrirá la mayor parte del frontal.

Llegados a este punto es inevitable preguntarse lo que anticipamos en el título, ¿ha hecho bien LG al apostar por el Snapdragon 821? No podemos dar una respuesta limitada a un sí o a un no, ya que no es un tema tan simple como parece.

Por un lado LG ha hecho bien porque si hubiera querido montar el Snapdragon 835 habría tenido que retrasar el G6 al mes de junio. A esto debemos unir que el uso de un Snapdragon 821 podría tener efectos positivos en el precio final del terminal, y que la mayoría de los usuarios se preocupan más del coste del smartphone que del chip que monta.

Por otro lado es un hecho que el Snapdragon 835 es más potente y más eficiente, así que es posible que los más “geeks” consideren que el LG G6 va a ser un tope de gama “descafeinado” y que tendrá una vida útil inferior a la de otros modelos con el nuevo SoC de Qualcomm.

A nivel personal creo que LG ha hecho bien en líneas generales, ya que el uso del Snapdragon 821 le permite lanzar su nuevo buque insignia antes de que Samsung haga lo propio con el Galaxy S8, y ello podría ayudarle a conseguir unas buenas ventas.

