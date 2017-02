Esta herramienta ayuda a abrir el IHS de un procesador con un martillo

En artículos como éste ya vimos para qué puede servir la idea de abrir el IHS de un procesador, y también os hemos comentado en otras ocasiones que es un proceso peligroso ya que deja totalmente expuesto el chip y podemos llegar a cargárnoslo si no tenemos mucho cuidado.

Sí, cuidado y martillo no deberían caber en una misma frase, sobre todo cuando hablamos de algo tan delicado como abrir el IHS de un procesador, pero si disponemos de las herramientas adecuadas es totalmente posible, como podemos ver en el vídeo que acompañamos.

La clave está en el uso de dos piezas que han sido creadas con una impresora 3D y que como vemos actúan como una especie de “armadura protectora”, permitiendo que se puedan dar golpes con un martillo sin hacer añicos el procesador.

No es un vídeo apto para corazones sensibles y desde luego no es un método recomendable, pero si nos dejamos llevar por aquello de que el fin justifica los medios no hay duda, el método del martillo funciona, y además es muy muy rápido.

