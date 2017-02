Segunda ronda de pruebas del Boost Mode de PS4 Pro, Bloodborne incluido

Los chicos de DigitalFoundry han escuchado los ruegos de sus seguidores y han publicado un nuevo vídeo con otra ronda de pruebas del Boost Mode de PS4 Pro, en el que han utilizado juegos tan populares como Bloodborne, The Witcher 3 y The Evil Within.

Podemos decir sin miedo a equivocarnos que sí, efectivamente el Boost Mode marca una diferencia clara en los juegos y efectivamente mejora la experiencia, pero como ya dijimos en su momento no obra ningún milagro.

El mejor ejemplo lo tenemos en Bloodborne, donde efectivamente ayuda a mantener una tasa de 30 FPS casi totalmente estable, pero el juego sigue arrastrando problemas de “frame pacing” desde su lanzamiento, por lo que la experiencia al jugar continúa dejando mucho que desear.

Una pena eso sí que no lo hayan probado en modo multijugador, ya que ahí es donde más caídas de fotogramas por segundo se suelen dar.

En títulos como el citado The Evil Within las caídas de fotogramas por segundo se reducen considerablemente y en general el juego ofrece una experiencia mucho más sólida, pero ni siquiera con el Boost Mode activado se consiguen los 30 FPS totalmente estables.

Con todo no debemos quedarnos con lo malo sino más bien todo lo contrario. Los resultados a nivel global que arrojan las pruebas del Boost Mode de PS4 Pro son positivos y dicha característica mejora el valor que ofrece la nueva consola de Sony.

Estaremos atentos a futuras pruebas y sobre todo a la evolución que va teniendo esta característica durante los próximos meses.