Grabaciones Inéditas Vol. 2 ya disponible para Resident Evil 7

Capcom ha confirmado el lanzamiento de “Grabaciones Inéditas Vol. 2”, un nuevo DLC que ya está disponible para Resident Evil 7 en su verisón para PS4 y PS4 Pro.

Estamos ante el segundo contenido descargable para la nueva entrega de la conocida franquicia de Capcom, un juego que ya tuvimos ocasión de analizar en su momento en PC. Su precio se mantiene en 14,99 euros y esto es todo lo que nos ofrece:

Dos nuevos escenarios, “21” y “Daughters” : En el primero nos tendremos que batir el cobre con Lucas Baker, mientras que en “Daughters” (“Hijas”) reviviremos la vida de la familia Baker antes de los trágicos sucesos relatados en Resident Evil 7.

: En el primero nos tendremos que batir el cobre con Lucas Baker, mientras que en “Daughters” (“Hijas”) reviviremos la vida de la familia Baker antes de los trágicos sucesos relatados en Resident Evil 7. Modo de juego adicional “Jack’s 55th Birthday” (“El 55 cumpleaños de Jack”): nos lleva a una carrera contra reloj en la que tendremos que servir a Jack Baker con multitud de regalos para satisfacer sus deseos en un día tan especial.

Si tenéis el pase de temporada no tendréis que hacer ningún tipo de gasto ya que “Grabaciones Inéditas Vol. 2” está incluido en el mismo, aunque debéis tener en cuenta que todavía no está disponible para Xbox One-Xbox One S y PC.

Por suerte no tendremos que esperar mucho, ya que la versión para ambas plataformas llegará el próximo 21 de febrero.

Os recordamos que en la primavera de 2017 se liberará el contenido gratuito “Not a Hero”, que nos llevará a un nuevo hilo argumental independiente de la historia principal que vivimos a través de los ojos de Ethan.

