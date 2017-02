Ya está disponible For Honor

Hoy 14 de febrero, día de San Valentín, sale a la venta uno de los juegos de batallas más esperados, el For Honor, lo último de Ubisoft que viene a revolucionar todos los juegos de combate.

En For Honor se ha prestado una especial atención al sistema de combate que es capaz de recrear con total autenticidad y sin precedentes un duelo de espadas. Además orbita sobre una premisa ¿Quién ganaría? ¿No te has hecho nunca esa pregunta? ¿Quién ganaría, Batman o Superman? ¿Ironman o Magneto? Aquí la pregunta es parecida y en nosotros cae al respuesta ¿Quien hubiese ganado una batalla entre caballeros, vikingos o samuráis?

Para Jorge Carrión, crítico en The New York Times y experto en cultura pop “For Honor traslada a otro ámbito toda esta energía mental. Porque la lectura de cómics, la visión de una película o la vivencia de una campaña electoral son experiencias sobre todo intelectuales. Un videojuego, en cambio, implica también la mano, los tendones, los músculos. Aunque For Honor sea un videojuego en tercera persona, el control del personaje conlleva una implicación personal. La pregunta “Who would win”, por tanto, adquiere un giro hacia el yo”.

Por su parte Marc Gener, investigador del CSIC, especializado en arqueo-metalurgia y armas medievales, ante la cuestión ¿quién ganaría de estos tres guerreros? señalaba que sería “el mejor guerrero, es decir, el que mejor haya entendido su arma y sus posibilidades, el que mejor haya evaluado a su enemigo y el que mejor sepa potenciar sus puntos fuertes y compensar sus puntos débiles”.

Todos aquellos que quieran vivir en primera persona este #WhoWouldWin épico, podrán hacerlo combatiendo con su facción preferida en For Honor, que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC, a partir de hoy.