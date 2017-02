Humble Freedom Bundle, juegos y caridad se dan la mano

Los chicos de la Humble Store suelen sorprendernos con packs interesantes que incluyen juegos a precios muy asequibles, pero con el Humble Freedom Bundle desde luego han ido un paso más allá, ya que han sido capaces de incluir una gran cantidad de contenidos a un precio simplemente impresionante.

Dicho pack incluye juegos y libros (en inglés) hasta sumar un valor de unos 600 dólares a precio de mercado, pero nos da la opción de conseguirlos por apenas 30 dólares, un importe que además irá destinado íntegramente a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se incluye Médicos sin Fronteras.

Incluso aunque no vayáis a leeros los libros el pack merece totalmente la pena, ya que cuenta con joyas como The Swapper, Super Meat Boy, VVVVVV, Invisible Inc. y Day of the Tentacle Remastered, entre muchos otros juegos que podréis activar en Steam y disfrutar de forma totalmente libre, sin DRM.

Es importante destacar que la propia Humble Store se comprometió a igualar las contribuciones de los usuarios durante los primeros 300.000 dólares, y a fecha de redactar esta noticia el pack ya había superado la barrera de los tres millones de dólares.

No hay duda, mezclar solidaridad con buenas contenidos equivale a éxito.