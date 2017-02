Nintendo anuncia dos expansiones para The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá dos expansiones este mismo año que se publicarán en el verano y en navidades, anuncia Nintendo.

El “Pase de expansión” costará 20 dólares y estará a la venta el 3 de marzo, el día de lanzamiento del juego y también de la consola Nintendo Switch, si bien, The Legend of Zelda: Breath of the Wild también estará disponible para la Wii U.

La primera expansión añadirá el desafío “Cueva de las Pruebas”, un modo de juego “hard” y una nueva función para utilizar el mapa. La segunda expansión será más interesante, porque añadirá un nuevo modo de historia y una nueva mazmorra.

Adicionalmente, el usuario que compre el pase de expansión también recibirá algunos bonus como tres nuevos cofres del tesoro.

Contenido interesante para el que compre el juego, que serán todos los que a su vez compren la Nintendo Switch porque el nuevo Zelda es la estrella absoluta para la nueva consola. Lo mismo podemos decir de los usuarios de Wii U porque el juego será el último que publique Nintendo para la consola.

Sin embargo, y como siempre que hablamos de este tipo de DLC, no dejamos de pensar si son características que deberían haberse integrado en el juego original y si Nintendo lo utiliza simplemente para ganar más dinero. Abonando la última consideración, resulta tremendamente curioso que se anuncien expansiones de pago para un juego que todavía no ha sido publicado. No extrañan las críticas hacia Nintendo en el anuncio de las expansiones.