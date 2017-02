Llegan 80 nuevos Pokémon a Pokémon Go

Sí, Pokémon Go sigue vivo y se renueva para conseguir enganchar como antes. Niantic, y The Pokémon Company International han anunciado que más de 80 Pokémon más empezarán a salir en Pokémon GO más adelante esta semana. Estos incluyen Pokémon originalmente descubiertos en la región de Johto de los videojuegos Pokémon Edición Oro y Pokémon Edición Plata, incluidos Chikorita, Cyndaquil y Totodile.

Los Entrenadores se encontrarán con estos Pokémon “en estado salvaje” cuando se embarquen en nuevas aventuras explorando sus barrios y ciudades para capturar Pokémon. Además de los Pokémon que aparecerán en el juego por primera vez, la última actualización les da la oportunidad a los Entrenadores de dominar una nueva mecánica del juego, incluyendo una nueva experiencia en los encuentros, nuevos objetos para evolucionar, dos bayas nuevas y más opciones de conjuntos y accesorios para los avatares de Entrenador.

Con la última actualización del juego Pokémon GO, las nuevas opciones para evolucionar Pokémon ofrecerán a los jugadores la oportunidad de usar nuevos objetos para hacer que sus Pokémon evolucionen a los que originalmente fueron descubiertos en la región de Johto. Mientras capturan Pokémon, los Entrenadores pueden usar dos nuevas bayas, la Baya Latano, que ralentiza los movimientos de un Pokémon, y la Baya Pinia, que dobla la cantidad de Caramelos recibidos si el siguiente intento de captura resulta exitoso. Los Entrenadores también podrán personalizar la apariencia de sus avatares con una nueva selección de sombreros, jerseys, pantalones y otros artículos diferentes. Habrá disponibles artículos adicionales para su compra en la tienda dentro del juego Pokémon GO.

¿Son suficientes 80 nuevos Pokémon para que vuelvas a jugar?