El 11 de junio conoceremos todo sobre la Xbox Scorpio

Xbox Scorpio será la estrella de la conferencia que Microsoft celebrará el 11 de junio en el gran evento mundial del videojuego, E3 2017.

Teniendo en cuenta que la Xbox Scorpio fue anunciada en el pasado E3 junto a la versión mejorada del modelo actual, Xbox One S, el congreso de Los Angeles parece el momento indicado para ofrecer todos los detalles de la “la consola más potente de la historia”, según publicitó Microsoft.

Scorpio no será un reemplazo de Xbox One S sino un nuevo modelo del ecosistema para la gama alta, la misma estrategia que Sony emplea con el modelo Pro de PS4. Aún así mantendrá la compatibilidad con juegos de Xbox One y también con Windows 10 bajo la iniciativa Xbox Play Anywhere.

Microsoft debería ofrecer detalles del hardware de la consola, más allá de los anuncios de un procesador de 8 núcleos y una potencia gráfica de 6 TFLOPS. Una potencia cercana a la de una GTX 1070 de NVIDIA que debería ser suficiente para ejecutar juegos nativos a resoluciones 4K, como Microsoft ha prometido.

Dando por sentado que su integración con el PC será la mayor que haya ofrecido nunca una consola de Microsoft y que su sistema operativo será una variante del Windows 10 Redstone 3, nos faltaría por conocer otros dos aspectos importantes: precio y disponibilidad. El primero es desconocido aunque podíamos situarlo en los entornos de los 399 dólares. En cuanto al lanzamiento, las navidades de 2017 sigue siendo la fecha elegida.