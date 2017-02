Flojo interés por el SoC Helio X30 de MediaTek, un problema para la compañía

Malas noticias para MediaTek, el SoC Helio X30 que la compañía china tiene previsto lanzar a finales de este mismo año no está teniendo una buena acogida entre los principales fabricantes de smartphones, algo que según fuentes taiwanesas podría acabar afectando seriamente a sus pedidos a TSMC.

¿Qué está pasando exactamente?

Simple, parece que ni siquiera los “clientes fijos” de MediaTek están mostrando un gran interés hacia el SoC Helio X30, algo que unido a la mayor competencia que se está viviendo en el sector y al lanzamiento de SoCs propios por parte de fabricantes como Xiaomi está complicando mucho las cosas.

Con el SoC Pinecone de Xiaomi a la vuelta de la esquina y una confianza bajo mínimos las dos grandes esperanzas de MediaTek son Oppo y Vivo, dos firmas que esperan suministrar un total de 120 millones y 100 millones de smartphones respectivamente a lo largo de 2017.

¿Es el SoC Helio X30 un mal producto?

No podemos valorar bien algo que no hemos probado, pero teniendo en cuenta las especificaciones que hemos visto está claro que no, no es una mala solución, ya que hablamos de un chip de última generación fabricado en 10 nm que contará con:

CPU con cuatro núcleos Cortex-A73 a 2,8 GHz, cuatro núcleos Cortex-A53 a 2,2 GHz y dos núcleos Cortex-A35 a 2 GHz.

a 2,8 GHz, cuatro núcleos a 2,2 GHz y dos núcleos a 2 GHz. GPU PowerVR 7400XT MP4.

Módem LTE Cat. 10.

Es evidente que no estará al nivel del Snapdragon 835 o del Exynos 9 del Galaxy S8, pero es que realmente no busca competir con ninguno de esos dos, ya que se trata de un SoC que aspira a conseguir un buen equilibro entre rendimiento y prestaciones.

Iremos viendo cómo evoluciona este asunto y si finalmente MediaTek consigue cerrar tratos con Oppo y Vivo, cosa que francamente vemos bastante probable.

