Keanu Reeves quiere hacer una cuarta película de Matrix

La trilogía de los hermanos Wachowski es una de las más populares dentro del mundo del cine. Como sabrán muchos de nuestros lectores la misma tuvo un inicio muy bueno, pero el lanzamiento de cada nueva película de Matrix acabó siendo casi como una “bajada de listón” que al final nos dejó un sabor agridulce.

Su protagonista, el actor Keanu Reeves, se encuentra ahora mismo en un buen momento tras el éxito de la película John Wick 2 y parece que no ha podido evitar dejarse llevar por el entusiasmo, ya que ha confirmado que le gustaría llevar a cabo una cuarta película de Matrix.

¿Supone esto una confirmación de que habrá una nueva entrega de Matrix? No, el actor no lo ha confirmado en ningún momento, y de hecho no tiene la intención de lanzarse a la piscina para sacar adelante ese proyecto en solitario.

La idea que ha dejado caer Keanu Reeves ha sido la de un posible proyecto conjunto con los hermanos Wachowski, responsables de la trilogía original. Os dejo sus palabras textuales para evitar cualquier duda:

“Los Wachowski tendrían que estar involucrados. Tendrían que escribir el guión y dirigir la película. Y entonces veríamos cuál es la historia, pero sí, no sé, eso sería raro, pero ¿por qué no ?, la gente muere, las historias no, la gente en las historias no”.

No voy a profundizar por si hay alguien que todavía no ha visto la saga Matrix y tiene intención de hacerlo, pero debo decir que en lo personal me parece una buena idea y que me gustaría ver otra ronda de películas de Matrix, ¿a vosotros no?

Más información: WCCFTech.