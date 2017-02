Halo Wars 2, análisis

Total







8 Jugabilidad

Interfaz

Graficos

Sonido

Calidad/precio

Halo Wars 2 es la segunda entrega de la saga de estrategia en tiempo real ambientada en el universo Halo, una de las grandes franquicias exclusivas de las consolas de Microsoft. Ha sido desarrollado por 343 Industries y Creative Assembly y está disponible en su versión estándar desde hoy 21 de febrero para Xbox One y Windows 10.

También está disponible una versión “Ultimate” que incluye el juego, su Pase de Temporada y el Halo Wars: Definitive Edition, una versión mejorada del título original que dio origen a esta saga. A destacar que Halo Wars 2 es un título Xbox Play Anywhere, una nueva iniciativa de Microsoft que une el mundo de las consolas y el PC, o lo que es lo mismo la Xbox y Windows 10. En la práctica, si compras un juego compatible con Xbox Play Anywhere como éste (versión digital), podrás jugarlo en la consola y también en el PC con Windows 10 gratuitamente.

Hace una semana que la distribuidora (Microsoft Studio) nos suministró amablemente un código del juego y desde entonces hemos estado probándolo (y disfrutándolo). El análisis sirve de la misma forma para PC y Xbox One, porque la experiencia de juego es muy similar gracias al trabajo realizado a nivel de interfaz y el manejo del juego con el controlador de la consola.

Requisitos de hardware PC

Los requisitos mínimos de hardware no son excesivos pero aun así necesita un cierto nivel, especialmente en gráfica, RAM y capacidad de almacenamiento. Obligatorio DirectX 12 (función de nivel 11) y también una versión actualizada de Windows 10 de 64 bits:

Sistemas operativos : Windows 10 de 64 bits, build 14393 (Anniversary Edition)

: Windows 10 de 64 bits, build 14393 (Anniversary Edition) Procesador: Intel i5-2500 – AMD FX-4350

Intel i5-2500 – AMD FX-4350 Memoria: 6 GB de RAM

6 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti – AMD Radeon HD 7750 – Intel HD 520

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti – AMD Radeon HD 7750 – Intel HD 520 VRAM : 2 GB

: 2 GB DirectX: DirectX 12 (función de nivel 11)

DirectX 12 (función de nivel 11) Almacenamiento: 25 Gbytes de espacio disponible

25 Gbytes de espacio disponible Red: Conexión para acceder a la plataforma con ID de Microsoft y al multijugador

Conexión para acceder a la plataforma con ID de Microsoft y al multijugador Adicionales: mouse, teclado o controlador

Nosotros hemos probado el juego en varios equipos. Un sobremesa con gráfica integrada Intel HD 530 con resolución FHD es suficiente para jugar, aunque a calidad mínima, mientras que un portátil con una GTX 1050 nos ha permitido activar algunas mejoras visuales. Para que te hagas una idea, una gráfica Radeon RX 480 con 8 GB permite ejecutar el juego con calidad Ultra a resoluciones 2K. De ahí para arriba lo que quieras porque el juego se ofrece en PC con resolución hasta 4K.

Concepto Halo Wars 2

Hace ocho años Microsoft publicó en exclusiva para la Xbox 360 el original Halo Wars. Desarrollado por Ensemble Studios (Age of Empires) y con el concurso de algunos empleados de Bungie Studios para lograr una línea argumental con el desarrollo de la saga que por entonces era lo mejor que podía encontrarse en la consola de Microsoft, el juego logró su doble objetivo: lograr un juego “Halo” y convencer al personal que la creación de un buen juego de estrategia para consola y controlador, no era misión imposible.

Halo Wars 2 sigue la estela del original, con sus mismos objetivos, pero a lo grande y mejorando todos los apartados. Su desarrollo ha estado a cargo de 343 Industries, el estudio independiente creado por Microsoft para reemplazar a Bungie al frente de la saga Halo, mientras que la parte estratégica ha sido responsabilidad de una de las grandes del género, el estudio británico The Creative Assembly que tiene a los “Total War” como carta de presentación para abrir cualquier puerta.

El resultado es notable y Halo Wars 2 se sitúa entre los mejores juegos de estrategia en tiempo real que podemos jugar en una consola. Sí, porque este es un juego diseñado con la consola es mente. Convencer a los amantes del género que también se puede disfrutar fuera del PC, manteniendo de paso la ambientación de la saga Halo, es su gran mérito. Eso sí, no te equivoques, si buscas una experiencia comparable a grandes sagas para PC puedes terminar algo decepcionado, ya que el “objetivo consolero” y el propio espíritu de mayor acción de Halo, limita la profundidad estratégica.

Campaña Halo Wars 2

Un nuevo enemigo amenaza el universo Halo y lo único que se interpone entre el Armagedón y la humanidad es la valiente tripulación a bordo del Espíritu de Fuego. Los héroes de Halo Wars, incluyendo el capitán James Cutter, regresan para encontrarse a sí mismos, y a la galaxia, en más peligro que nunca.

28 años después de los sucesos de Halo Wars (cronológicamente tras Halo 5), la tripulación del Spirit of Fire emerge del criosueño sobre las instalaciones destruidas de El Arca, pero no para enfrentarse a los antiguos enemigos (Covenant) si no a una nueva facción conocida como los “desterrados”, cuyo líder Atriox destaca por su crueldad. Una historia interesante para los fans de Halo en el que explora otros aspectos del universo, aunque no ofrezca revelaciones de peso para la historia principal de la saga y los personajes tampoco están desarrollados de manera significativa. Atriox destaca y mucho, como elemento a desarrollar en próximo contenido.

Al menos la integración de la historia es inteligente y el argumento nos pone en situación para iniciar con buen pie la campaña del juego, el modo principal aunque no el único de Halo Wars, incluyendo un pequeño tutorial que debes jugar si eres nuevo en Halo Wars.

La campaña consiste en una docena de escenarios únicos que nos van introduciendo en las particularidades del juego, su funcionamiento, la construcción de la base, la creación de unidades o su mejora, los líderes y sus capacidades, así como los movimientos de las tropas.

La dificultad se va incrementando a medida que avanzamos por los distintos escenarios, desde la captura de puntos de control, la defensa de tropas o zonas, misiones de rescate o la supervivencia a oleadas de enemigos. Cada misión principal incluye varios objetivos adicionales y lograrlos todos en cada misión es un desafío adicional que pone un punto de interés y otorga

No está mal pero la campaña termina haciéndose corta y en modo de dificultad “normal” la AI no pone demasiadas dificultades. A falta de profundidad estratégica, destacar las cinemáticas entre misiones, muy bien realizadas y que acompañan perfectamente al juego.

Las posibilidades de gestión de las bases, edificios y recursos es bastante limitada. Las bases se crean en sitios predefinidos, al igual que los edificios adicionales situados junto a ellas o las torretas defensivas.

La obtención de los dos recursos que tenemos en el juego, minerales y energía, se produce en la propia base, en estructuras adicionales situadas en distintos puntos del mapa que podemos conquistar o simplemente recogiéndolos por el terreno.

Las tropas se crean en la base principal y en los edificios que la forman. Tenemos un poco de todo, desde héroes, infantería, vehículos o aviones. La mecánica de combate es del tipo piedra-papel-tijera. Cada tipo de unidad tiene sus puntos fuertes y débiles, que conviene contrarrestar con un ejército equilibrado o especializado dependiendo del tipo de misión. Las unidades van mejorando, subiendo de nivel y aumentando en capacidades a medida que ganan combates, por lo que conviene salvar a las mejores.

Jugabilidad – Estrategia sin teclado y ratón

Halo Wars 2 es un juego que podemos jugar indistintamente en un PC con Windows 10 y en la Xbox One. Si el sistema de control preferente en el PC sigue siendo el teclado y ratón, es usando el controlador de la consola donde comprobamos el gran trabajo realizado y la confirmación de que el juego de estrategia no tiene porqué ser exclusivo solo del PC y de los periféricos clásicos.

Los jugadores familiarizados con el título original se sentirán inmediatamente como en casa, mientras que al resto de jugadores, no le llevará más de una hora hacerse con los controles. El stick izquierdo controla la cámara panorámica mientras que el cursor de selección está en el medio, como un típico shooter en primera persona. La palanca derecha controla el zoom de la cámara y la rotación y el botón A es un selector básico para unidades.

El gatillo izquierdo utiliza los poderes de líder y el mando de dirección puede seleccionar la base o los puntos de interés. La capacidad de crear y seleccionar grupos propios que no existía en el juego original también ha sido abordado utilizando el D-Pad y el gatillo derecho. Otra de las grandes mejoras sobre el original es la velocidad a la que se mueve la cámara alrededor del campo, usando el stick izquierdo junto al botón frontal.

El propio diseño del juego, limitado en algunos apartados estratégicos como en la creación de bases sólo en puntos específicos predefinidos, al igual que sus edificios conectados, facilita el control con el mando de la Xbox One. Casi todas las opciones adicionales, desde las opciones de construcción y el uso de poderes de líder, utilizan un diseño de menú radial que funciona bien para realizar selecciones rápidas con el stick analógico.

En resumen. Si no crees que se puede controlar un juego de estrategia sin teclado y ratón, Halo Wars 2 te va a sorprender porque está resuelto de manera sobresaliente. Con todo, cuesta un poco acostumbrarse y el control a base de teclado y ratón ofrece mayores posibilidades, si bien, derivado del anterior, tiene algunas funciones cuestionables.

Vídeo y audio

Halo Wars 2 ofrece un gran nivel gráfico, comenzando por los mapas que ofrecen el contraste entre los artificiales alienígenas de el Arca y los paisajes naturales. La iluminación es espectacular, así como los efectos visuales, especialmente cuando activamos poderes especiales de los héroes como un bombardeo a tierra.

El juego permite un buen nivel de zoom desde una visión más estratégica a una en el que vemos la definición de una unidad simple. El juego está bien optimizado y funciona perfectamente con una gráfica como la Radeon RX 480, donde el movimiento por el mapa se realiza sin retardo aunque movamos muchas unidades, con la máxima calidad en resoluciones hasta 2K.

Y ello a pesar que las magistrales cinemáticas de Blur Studio, que introducen la campaña y se revelan entre las misiones, son tan llamativas que pueden hacer palidecer a los gráficos del juego.

Muy buena banda sonora al igual que los efectos de sonido, ​​logrado mediante el uso de grabaciones reales de tanques Sherman, pistolas o lanzallamas, procesados posteriormente para que suenen más futuristas. Te va a gustar, acompaña muy bien el juego, aunque hay que hacer notar que el juego no está doblado al español y las voces son las originales en inglés.

Otros modos de juego

Ya hemos visto que la campaña es buena pero corta aunque afortunadamente hay otros modos para extender la vida del juego. La primera es una que no hemos señalado hasta ahora y es la posibilidad de realizar la campaña en modo cooperativo.

Modo Multijugador. También contamos con un modo multijugador en el que podemos jugar un 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3 en una variedad de mapas. Tenemos las Escaramuzas para luchar contra la AI, enemigos o en modo cooperativo; las fortalezas como modo de juego de ritmo rápido y cronometrado; la dominación que ofrece la jugabilidad clásica de Halo Wars con el objetivo de controlar el mapa y el Deathmatch en el que tendrás que luchar jasta que solo un jugador quede en pie.

Modo Blitz. La gran novedad es este modo especial multijugador que ofrece una perspectiva diferente de los juegos de estrategia en tiempo real, al combinar el combate táctico con la estrategia basada en cartas. Dependiendo del mazo con el que contemos, nuestro único recurso, podremos situar en el campo de batalla, tropas, vehículos o héroes, además de otras cartas estratégicas.

Conclusiones

Juego notable, continuación mejorada del original conservando la esencia de la saga “Halo”. El mejor título de estrategia en tiempo real de toda la plataforma Xbox y una buena muestra de las posibilidades del género en consolas, siempre que no busques una experiencia y comparación directa con otras sagas de PC, más estratégicas.

Lo Mejor:

Jugabilidad en la consola por el gran diseño de interfaz para el controlador

Historia y ambientación Halo. Impresionantes cinemáticas

Modo Blitz

Juego doble (Xbox One y PC) por el mismo precio.

A Mejorar:

Profundidad estratégica limitada

Poca duración de la campaña

No destaca en el género frente a otros títulos PC.

Disponibilidad y Precio Halo Wars 2

La Edición Standard de Halo Wars 2 está disponible desde hoy en la Microsoft Store y en la tienda Xbox con precio oficial de 64,99 euros. Puedes conseguir la versión en disco para Xbox One en oferta y por tiempo limitado por 41,99 euros (recuerda que esta edición física no es compatible con Xbox Play Anywhere y por tanto no podrás jugarlo en PC). Minoristas como Amazon ofrecen la versión PC con descuento por 52 euros.

La Edicion Ultimate (disponible de forma anticipada desde el pasado viernes) ofrece el juego Halo Wars 2 y el pase de temporada de Halo Wars 2 con actualizaciones a lo largo de más de seis meses incluyendo DLCs, nuevas misiones, nuevas cartas Blitz y nuevos líderes para el modo multijugador. También incluye el Halo Wars: Definitive Edition, una versión actualizada del original de la saga, mejorado para funcionar nativamente en Xbox One y Windows 10. Halo Wars: Definitive Edition y con todo el contenido descargable publicado.

La versión más completa de Halo Wars 2 está disponible en la Microsoft Store y en la tienda Xbox con precio oficial de 89,99 euros. Minoristas como Amazon están ofreciendo descuentos sobre el precio oficial. La versión digital cuesta 72 euros, mientras que el disco físico para Xbox One cuesta 79 euros.

Microsoft también está comercializando un Pack de la Xbox One, con la consola en color blanco, 1 Tbyte de capacidad de almacenamiento, mando inalámbrico y la Edicion Ultimate del Halo Wars 2. Su precio es de 347 euros.