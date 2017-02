HTC confirma que no fabricará más smartphones económicos

La compañía taiwanesa no pasa por un buen momento dentro del sector móvil, algo que ya tuvimos ocasión de ver al detalle en este artículo de MuyCanal y que hoy se eleva a otro nivel tras la confirmación de que HTC abandona el mercado de smartphones económicos.

En efecto, esto quiere decir que la firma asiática no tiene pensado lanzar nuevos terminales de gama baja, una decisión que se hará efectiva partir de este mismo año y que de momento no tiene marcada una duración concreta.

Con todo lo normal es que esa salida no sea definitiva y que en algún momento decidan volver a lanzar smartphones económicos, pero teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra HTC y el nulo efecto que están teniendo sus esfuerzos por recuperar la gloria perdida es posible que se mantenga durante unos cuantos años.

¿Por qué ha decidido HTC dejar de lanzar smartphones económicos?

Es evidente que el motivo principal han sido las malas ventas, aunque a ello también debemos sumar que los smartphones de gama baja normalmente dejan un margen de beneficio inferior al de los modelos de gama alta.

Sin embargo esto no quiere decir que ese sector del mercado smartphone no tenga valor, de hecho es más bien todo lo contrario, ya que muchos usuarios no pueden o no quieren gastarse más de 150 euros en un smartphone.

A nivel personal creo que HTC sólo puede culparse a sí misma de haber llegado a esta situación, y para entenderlo basta con mirar las especificaciones de sus terminales de gama baja y el precio de los mismos, ya que son demasiado caros para el nivel de prestaciones y la calidad de acabados que ofrecen.

Si un producto tiene una mala relación calidad-precio es normal que no se venda, y si en lugar de cambiar eso decides retirarte tú eres el único culpable.

Más información: Fudzilla.